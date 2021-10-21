Україна – Фарерські острови 4:0
Голи: Козлова, 16, Кравчук, 45, Бойченко, 57, Корсун, 79
Варте уваги Україна у валідольному матчі вигризла перемогу у Чехії
Українки приймали фарерок на стадіоні "Колос". У першому таймі збірній України вдалося оформити комфортну перевагу.
На 16-й хвилині поєдинку Козлова головою замкнула подачу Апанащенко. Перед перервою після прострілу Шматко у воротах суперниць відзначилася Кравчук.
По перерві українки забили ще два голи. На 57-й хвилині Хаванська зробила закидання з глибини, а Бойченко з лінії воротарського переправила м'яч у сітку.
На 79-й хвилині після подачі Калініної з кутового крапку в матчі поставила Корсун – 4:0.
- Уже 26 жовтня збірна України на стадіон "Колос" прийме лідерок групи – іспанок.
- Суперницями України в групі також є Шотландія та Угорщина.
- На чемпіонат світу напряму вийде переможець групи. Команди, що посядуть другі місця, зіграють у раунді плей-офф.