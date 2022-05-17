Усі отримають шанс проявити себе

У матчі проти італійського Емполі Олександр Петраков зможе вперше використати декількох легіонерів, які доєднались до збірної – Тарас Качараба, Роман Яремчук, Данило Сікан та Олександр Зубков. Із командою в Італію не вирушили лише два гравці.

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Анатолій Трубін поїхав у розташування молодіжної збірної України U-21, а Сергій Булеца отримав пошкодження. В атакувального півзахисника Зорі проблеми з гомілкостопом.

Усі інші футболісти готові вийти на футбольне поле у матчі проти Емполі.

Відзначимо, що у загальну групу команди повернувся найкращий бомбардир сезону-2021/2022 Артем Довбик. Також в Італію прилетів динамівець Віктор Циганков. Обидва пропускали попередню гру через пошкодження.

Заявка збірної України

Голкіпери : Георгій Бущан, Андрій Пятов, Дмитро Різник;

: Георгій Бущан, Андрій Пятов, Дмитро Різник; Оборонці: Валерій Бондар, Олександр Сирота, Денис Попов, Ілля Забарний, Юхим Конопля, Тарас Качараба, Олександр Караваєв, Микола Матвієнко;

Валерій Бондар, Олександр Сирота, Денис Попов, Ілля Забарний, Юхим Конопля, Тарас Качараба, Олександр Караваєв, Микола Матвієнко; Півзахисники: Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Олександр Піхальонок, Віталій Буяльський, Віктор Циганков, Михайло Мудрик, Денис Гармаш, Олександр Зубков, Микола Шапаренко;

Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Олександр Піхальонок, Віталій Буяльський, Віктор Циганков, Михайло Мудрик, Денис Гармаш, Олександр Зубков, Микола Шапаренко; Нападники: Артем Довбик, Роман Яремчук, Данило Сікан, Артем Бєсєдін.

Відзначимо, що за інформацією видання Динамоманія, Бєсєдін, Буяльський та Гармаш не поїдуть у Глазго на матч плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 проти Шотландії. Наразі динамівці потрапили у заявку на товариський поєдинок.

До слова. Контрольний спаринг проти італійського Емполі розпочнеться 17 травня о 21:30 за київським часом.

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