Збірна України планує зіграти товариський матч, якщо програє Шотландії: потенційні суперники

21:43

Збірна України з футболу перший офіційний матч у 2022 році має зіграти у Глазго проти Шотландії в рамках плей-офф відбору на ЧС-2022. Від результату цієї гри буде залежати, з ким "синьо-жовті" зіграють наступний поєдинок.