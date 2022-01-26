Збірна України планує зіграти товариський матч, якщо програє Шотландії: потенційні суперники

26 січня 2022 , 21:43

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Збірна України з футболу перший офіційний матч у 2022 році має зіграти у Глазго проти Шотландії в рамках плей-офф відбору на ЧС-2022. Від результату цієї гри буде залежати, з ким "синьо-жовті" зіграють наступний поєдинок.

Україна може зіграти спаринг на виїзді

Якщо команда Олександра Петракова переможе Шотландію, то 29-го березня зіграє на виїзді проти переможця пари Уельс – Австрія.

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У випадку поразки збірна України може провести товариський матч 29-го березня. Повідомляється, що матч українців відбудеться в одній з європейських країн.

Швидше за все, це суперником України стане одна зі збірних, яка також програє у півфіналі плей-офф відбору на ЧС-2022.

Пари плей-офф

  • Шотландія – Україна
  • Уельс – Австрія
  • Росія – Польща
  • Швеція – Чехія
  • Італія – Північна Македонія
  • Португалія – Туреччина
До уваги. Збірна України у 2022 році зіграє шість матчів в Лізі націй. Три з них команда проведе вдома – дві у Львові та одна в Києві.
Автор: Михайло Гема