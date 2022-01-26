Украина может сыграть спарринг на выезде

Если команда Александра Петракова победит Шотландию, то 29-го марта сыграет на выезде против победителя пары Уэльс – Австрия.

К слову Петраков не вызовет в сборную Украины футболистов, которые играют в России, – Федецкий

В случае поражения сборная Украины может провести товарищеский матч 29-го марта. Сообщается, что матч украинцев состоится в одной из европейских стран.

Скорее всего, это соперником Украины станет одна из сборных, которая проиграет в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2022.

Пары плей-офф

Шотландия – Украина

Уэльс – Австрия

Россия – Польша

Швеция – Чехия

Италия – Северная Македония

Португалия – Турция

Ко вниманию. Сборная Украины в 2022 году сыграет шесть матчей в Лиге наций. Три из них команда проведет дома – две во Львове и одну в Киеве.