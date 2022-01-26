Україна може зіграти спаринг на виїзді
Якщо команда Олександра Петракова переможе Шотландію, то 29-го березня зіграє на виїзді проти переможця пари Уельс – Австрія.
До слова Петраков не викличе до збірної України футболістів, які грають у Росії, – Федецький
У випадку поразки збірна України може провести товариський матч 29-го березня. Повідомляється, що матч українців відбудеться в одній з європейських країн.
Швидше за все, це суперником України стане одна зі збірних, яка також програє у півфіналі плей-офф відбору на ЧС-2022.
Пари плей-офф
- Шотландія – Україна
- Уельс – Австрія
- Росія – Польща
- Швеція – Чехія
- Італія – Північна Македонія
- Португалія – Туреччина