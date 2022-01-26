Україна може зіграти спаринг на виїзді

Якщо команда Олександра Петракова переможе Шотландію, то 29-го березня зіграє на виїзді проти переможця пари Уельс – Австрія.

До слова Петраков не викличе до збірної України футболістів, які грають у Росії, – Федецький

У випадку поразки збірна України може провести товариський матч 29-го березня. Повідомляється, що матч українців відбудеться в одній з європейських країн.

Швидше за все, це суперником України стане одна зі збірних, яка також програє у півфіналі плей-офф відбору на ЧС-2022.

Пари плей-офф

Шотландія – Україна

Уельс – Австрія

Росія – Польща

Швеція – Чехія

Італія – Північна Македонія

Португалія – Туреччина

До уваги. Збірна України у 2022 році зіграє шість матчів в Лізі націй. Три з них команда проведе вдома – дві у Львові та одна в Києві.