Збірна України піднялася в рейтингу ФІФА після першої перемоги у відборі на ЧС-2022
Джерело:ФІФА
Збірна України з футболу зуміла покращити своє місце в рейтингу ФІФА. Це сталося після того, як команда здобула першу перемогу у відборі на чемпіонат світу.
У вересневому рейтингу ФІФА збірна України опустилася з 25-го місця на 27-е. У жовтні нашій команді вдалося повернути собі одну позицію.
Сталося це після того, як "синьо-жовті" здобули першу перемогу у відборі на чемпіонат світу 2022 року після п'яти поспіль нічиїх. Хоча після перемоги над Фінляндією на виїзді, вдома українці знову зіграли внічию – цього разу проти Боснії та Герцеговини.
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Серед представників УЄФА наша національна команда 16-а.
Варто відзначити, що наш суперник у відборі на ЧС-2022 збірна Франції теж покращила свої позиції, піднявшись на третє місце. Щодо решти суперників, то Боснія і Герцеговина – 56-а (+1), Фінляндія – 60-а (-5), Казахстан – 125-й (-5).
Рейтинг збірних ФІФА станом на жовтень 2021
- Бельгія
- Бразилія
- Франція
- Італія
- Англія
- Аргентина
- Іспанія
- Португалія
- Мексика
- Данія
...
- Україна