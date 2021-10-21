У вересневому рейтингу ФІФА збірна України опустилася з 25-го місця на 27-е. У жовтні нашій команді вдалося повернути собі одну позицію.

Сталося це після того, як "синьо-жовті" здобули першу перемогу у відборі на чемпіонат світу 2022 року після п'яти поспіль нічиїх. Хоча після перемоги над Фінляндією на виїзді, вдома українці знову зіграли внічию – цього разу проти Боснії та Герцеговини.

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Серед представників УЄФА наша національна команда 16-а.

Варто відзначити, що наш суперник у відборі на ЧС-2022 збірна Франції теж покращила свої позиції, піднявшись на третє місце. Щодо решти суперників, то Боснія і Герцеговина – 56-а (+1), Фінляндія – 60-а (-5), Казахстан – 125-й (-5).

Рейтинг збірних ФІФА станом на жовтень 2021

Бельгія Бразилія Франція Італія Англія Аргентина Іспанія Португалія Мексика Данія

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