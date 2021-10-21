В сентябрьском рейтинге ФИФА сборная Украины опустилась с 25-го места на двадцать седьмое. В октябре нашей команде удалось вернуть себе одну позицию.

Произошло это после того, как "сине-желтые" одержали первую победу в отборе на чемпионат мира 2022 года после пяти подряд ничьих. Однако после победы над Финляндией на выезде дома украинцы снова сыграли вничью – на этот раз против Боснии и Герцеговины.

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Среди представителей УЕФА наша национальная команда шестнадцатая.

Стоит отметить, что наш соперник в отборе на ЧМ-2022 сборная Франции тоже улучшила свои позиции, поднявшись на третье место. Что касается остальных соперников, то Босния и Герцеговина – 56-я (1), Финляндия – 60-я (-5), Казахстан – 125-й (-5).

Рейтинг сборных ФИФА по состоянию на октябрь 2021

  1. Бельгия
  2. Бразилия
  3. Франция
  4. Италия
  5. Англия
  6. Аргентина
  7. Испания
  8. Португалия
  9. Мексика
  10. Дания

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  1. Украина