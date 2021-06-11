Збірна України оновила плейлист на Євро-2020: які пісні вибрали футболісти

Збірна України з футболу оновила плейлист на Євро-2020. До цього УЄФА самостійно склав плейлист з російськими піснями завдяки даним з локальних чартів України.
Ввечері 11 червня, коли Туреччина та Італія відкривали Євро-2020, на Spotify з'явився новий плейлист збірної України.
Це важливо УЄФА погодила новий дизайн форми збірної України на Євро-2020
Які пісні вибрали українців
До списку футболістів збірної України увійшли 11 пісень:
- Martin Garrix feat. Bono & The Edge - We Are The People (офіційний гімн Євро)
- ONUKA – Vidlik
- Patsyki Z Franeka – Марічка
- The Hardkiss – Кораблі
- Boombox – Вахтерам
- Okean Elzy – Обійми
- Go_A – Шум
- MONATIK – Кружит
- Max Barskih, Zivert – BESTSELLER
- AC/DC – Thunderstruck
- David Guetta – Love Don't Let Me Go
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Що відомо про попередній список
- 8 червня розгорівся скандал після того, як було опубліковано плейлист збірної України на Євро-2020. У список потрапили композиції російських виконавців Моргенштерна, 10age та DEAD BLONDE.
- Виявилося, що українські футболісти не подавали список. Українська асоціація футболу (УАФ) пояснила, що пісні вибрали в УЄФА. У своєму виборі УЄФА користувалася даними з локальних чартів України.