УАФ повідомляє, що вони тримали паузу для того, щоб УЄФА міг пояснити ситуацію, що склалася з треками збірної України, і можна було спокійно пояснити ситуацію українському соціуму.

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Справа в тому, що композиції з переліку, який з'явився в ЗМІ як вибір гравців головної команди України, наші футболісти насправді не вибирали. За винятком однієї пісні – "Їхали козаки" групи Тінь Сонця,

– йдеться в заяві.

Як стверджує УАФ, інші пісні самостійно вибрали колеги з УЄФА, які, відзначає асоціація, в своєму виборі користувалися даними з локальних чартів України.

"На жаль, про підсумки такого кастингу УАФ не повідомили. У відповідь на наш запит в УЄФА відзначили, що вже вжили заходів для виправлення цього непорозуміння та готові до формування альтернативного символічного плейлиста збірної України.

Скандальний перелік композицій, де серед іншого є виконавці, яким заборонений в'їзд в Україну, буде заблокований. Неприємний інцидент вичерпано. Дякуємо ЗМІ і небайдужим уболівальникам за оперативну реакцію", – резюмується в повідомленні.

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