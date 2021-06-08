УАФ повідомляє, що вони тримали паузу для того, щоб УЄФА міг пояснити ситуацію, що склалася з треками збірної України, і можна було спокійно пояснити ситуацію українському соціуму.
До слова Гравці FAVBET вірять у перемогу Франції на Євро-2020
Справа в тому, що композиції з переліку, який з'явився в ЗМІ як вибір гравців головної команди України, наші футболісти насправді не вибирали. За винятком однієї пісні – "Їхали козаки" групи Тінь Сонця,
– йдеться в заяві.
Як стверджує УАФ, інші пісні самостійно вибрали колеги з УЄФА, які, відзначає асоціація, в своєму виборі користувалися даними з локальних чартів України.
"На жаль, про підсумки такого кастингу УАФ не повідомили. У відповідь на наш запит в УЄФА відзначили, що вже вжили заходів для виправлення цього непорозуміння та готові до формування альтернативного символічного плейлиста збірної України.
Скандальний перелік композицій, де серед іншого є виконавці, яким заборонений в'їзд в Україну, буде заблокований. Неприємний інцидент вичерпано. Дякуємо ЗМІ і небайдужим уболівальникам за оперативну реакцію", – резюмується в повідомленні.
Резонанс з російськими піснями
- У попередньому плейлисті було лише дев'ять пісень. Три з них – російських виконавців Моргенштерна, 10age та DEAD BLONDE. При цьому першому з них заборонили в'їзд в Україну, а трек другого виключили з офіційного плейлиста Євро-2020 через ненормативну лексику.
- Та після резонансу в Україні (ще й на фоні ситуації з формою збірної України), плейлист було оновлено.
- Тепер в переліку 50 пісень. І жодного російського виконавця.