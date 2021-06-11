Вечером 11 июня, когда Турция и Италия открывали Евро-2020, на Spotify появился новый плейлист сборной Украины.

Это важно УЕФА согласовал новый дизайн формы сборной Украины на Евро-2020

Какие песни выбрали украинцы

В список футболистов сборной Украины вошли 11 песен:

  • Martin Garrix feat. Bono & The Edge - We Are The People (офіційний гімн Євро)
  • ONUKA – Vidlik
  • Patsyki Z Franeka – Марічка
  • The Hardkiss – Кораблі
  • Boombox – Вахтерам
  • Okean Elzy – Обійми
  • Go_A – Шум
  • MONATIK – Кружит
  • Max Barskih, Zivert – BESTSELLER
  • AC/DC – Thunderstruck
  • David Guetta – Love Don't Let Me Go


Скриншот

Что известно о предварительном списке

  • 8 июня разгорелся скандал после того, как был опубликован плейлист сборной Украины на Евро-2020. В список попали композиции российских исполнителей Моргенштерна, 10age и DEAD BLONDE.
  • Оказалось, что украинские футболисты не подавали список. Украинская ассоциация футбола (УАФ) объяснила, что песни выбрали в УЕФА. В своем выборе УЕФА пользовалась данными с локальных чартов Украины.