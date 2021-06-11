Вечером 11 июня, когда Турция и Италия открывали Евро-2020, на Spotify появился новый плейлист сборной Украины.
Это важно УЕФА согласовал новый дизайн формы сборной Украины на Евро-2020
Какие песни выбрали украинцы
В список футболистов сборной Украины вошли 11 песен:
- Martin Garrix feat. Bono & The Edge - We Are The People (офіційний гімн Євро)
- ONUKA – Vidlik
- Patsyki Z Franeka – Марічка
- The Hardkiss – Кораблі
- Boombox – Вахтерам
- Okean Elzy – Обійми
- Go_A – Шум
- MONATIK – Кружит
- Max Barskih, Zivert – BESTSELLER
- AC/DC – Thunderstruck
- David Guetta – Love Don't Let Me Go
Скриншот
Что известно о предварительном списке
- 8 июня разгорелся скандал после того, как был опубликован плейлист сборной Украины на Евро-2020. В список попали композиции российских исполнителей Моргенштерна, 10age и DEAD BLONDE.
- Оказалось, что украинские футболисты не подавали список. Украинская ассоциация футбола (УАФ) объяснила, что песни выбрали в УЕФА. В своем выборе УЕФА пользовалась данными с локальных чартов Украины.