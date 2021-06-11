Ввечері 11 червня, коли Туреччина та Італія відкривали Євро-2020, на Spotify з'явився новий плейлист збірної України.

Це важливо УЄФА погодила новий дизайн форми збірної України на Євро-2020

Які пісні вибрали українців

До списку футболістів збірної України увійшли 11 пісень:

  • Martin Garrix feat. Bono & The Edge - We Are The People (офіційний гімн Євро)
  • ONUKA – Vidlik
  • Patsyki Z Franeka – Марічка
  • The Hardkiss – Кораблі
  • Boombox – Вахтерам
  • Okean Elzy – Обійми
  • Go_A – Шум
  • MONATIK – Кружит
  • Max Barskih, Zivert – BESTSELLER
  • AC/DC – Thunderstruck
  • David Guetta – Love Don't Let Me Go


Скриншот

Що відомо про попередній список

  • 8 червня розгорівся скандал після того, як було опубліковано плейлист збірної України на Євро-2020. У список потрапили композиції російських виконавців Моргенштерна, 10age та DEAD BLONDE.
  • Виявилося, що українські футболісти не подавали список. Українська асоціація футболу (УАФ) пояснила, що пісні вибрали в УЄФА. У своєму виборі УЄФА користувалася даними з локальних чартів України.