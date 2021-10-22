Збірна України не взяла призера Олімпіади на чемпіонат світу з боксу: причина

Збірна України з боксу відправляється на чемпіонат світу серед любителів, який пройде в Сербії. Нашу команду в Белграді представлять 13 спортсменів.

Чемпіонат світу з боксу пройде з 24 жовтня по 6 листопада. Україну на змаганнях представлять 13 найкращих боксерів – по одному в кожній ваговій категорії.

До слова Олімпійського чемпіона з боксу засудили за зґвалтування неповнолітніх

Не потрапив в заявку на турнір зоряний Олександр Хижняк. Федерація боксу України пояснила фанатам, що задавали питання про відсутність боксера, що Олександр Хижняк не брав участі в чемпіонаті України. А склад команди на чемпіонат світу був сформований за підсумками чемпіонату України.

Склад збірної України