Збірна України не взяла призера Олімпіади на чемпіонат світу з боксу: причина

22 жовтня 2021 , 19:19
Читать новость на русском

Джерело:

Сегодня

Збірна України з боксу відправляється на чемпіонат світу серед любителів, який пройде в Сербії. Нашу команду в Белграді представлять 13 спортсменів.

Чемпіонат світу з боксу пройде з 24 жовтня по 6 листопада.  Україну на змаганнях представлять 13 найкращих боксерів – по одному в кожній ваговій категорії.

До слова Олімпійського чемпіона з боксу засудили за зґвалтування неповнолітніх

Не потрапив в заявку на турнір зоряний Олександр Хижняк. Федерація боксу України пояснила фанатам, що задавали питання про відсутність боксера, що Олександр Хижняк не брав участі в чемпіонаті України. А склад команди на чемпіонат світу був сформований за підсумками чемпіонату України.

Склад збірної України

  • 48 кг – Андрій Юхимович
  • 51 кг – Олександр Корнєв
  • 54 кг – Ельмір Набієв
  • 57 кг – Олег Чулячеєв
  • 60 кг – Максим Жигарев
  • 63,5 кг – Денис Песоцький
  • 67 кг – Віктор Петров
  • 71 кг – Юрій Захареев
  • 75 кг – Іван Папакін
  • 80 кг – Богдан Толмачов
  • 86 кг – Сергій Горський
  • 92 кг – Роберт Мартон
  • +92 кг – Цотне Рогава

 

Автор: Юрій Семенюк