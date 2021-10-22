Чемпіонат світу з боксу пройде з 24 жовтня по 6 листопада. Україну на змаганнях представлять 13 найкращих боксерів – по одному в кожній ваговій категорії.
До слова Олімпійського чемпіона з боксу засудили за зґвалтування неповнолітніх
Не потрапив в заявку на турнір зоряний Олександр Хижняк. Федерація боксу України пояснила фанатам, що задавали питання про відсутність боксера, що Олександр Хижняк не брав участі в чемпіонаті України. А склад команди на чемпіонат світу був сформований за підсумками чемпіонату України.
Склад збірної України
- 48 кг – Андрій Юхимович
- 51 кг – Олександр Корнєв
- 54 кг – Ельмір Набієв
- 57 кг – Олег Чулячеєв
- 60 кг – Максим Жигарев
- 63,5 кг – Денис Песоцький
- 67 кг – Віктор Петров
- 71 кг – Юрій Захареев
- 75 кг – Іван Папакін
- 80 кг – Богдан Толмачов
- 86 кг – Сергій Горський
- 92 кг – Роберт Мартон
- +92 кг – Цотне Рогава