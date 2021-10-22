Чемпионат мира по боксу пройдет с 24 октября по 6 ноября. Украину на соревнованиях представят 13 лучших боксеров – по одному в каждой весовой категории.
К слову Олимпийского чемпиона по боксу осудили за изнасилование несовершеннолетних
Не попал в заявку на турнир звездный Александр Хижняк. Федерация бокса Украины объяснила фанатам, которые задавали вопрос об отсутствии боксера, что Александр Хижняк не принимал участия в чемпионате Украины. А состав команды на чемпионат мира был сформирован по итогам чемпионата Украины.
Состав сборной Украины
- 48 кг – Андрей Ефимович
- 51 кг – Александр Корнев
- 54 кг – Эльмир Набиев
- 57 кг – Олег Чулячеев
- 60 кг – Максим Жигарев
- 63,5 кг – Денис Песоцкий
- 67 кг – Виктор Петров
- 71 кг – Юрий Захареев
- 75 кг – Иван Папакин
- 80 кг – Богдан Толмачев
- 86 кг – Сергей Горский
- 92 кг – Роберт Мартон
- +92 кг – Цотне Рогава