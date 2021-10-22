Чемпионат мира по боксу пройдет с 24 октября по 6 ноября. Украину на соревнованиях представят 13 лучших боксеров – по одному в каждой весовой категории.

К слову Олимпийского чемпиона по боксу осудили за изнасилование несовершеннолетних

Не попал в заявку на турнир звездный Александр Хижняк. Федерация бокса Украины объяснила фанатам, которые задавали вопрос об отсутствии боксера, что Александр Хижняк не принимал участия в чемпионате Украины. А состав команды на чемпионат мира был сформирован по итогам чемпионата Украины.

Состав сборной Украины