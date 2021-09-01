Збірна України може втратити лідерів перед матчем із Францією: причина

Збірна України 1 вересня зіграє проти Казахстану у рамках відбору на чемпіонат світу-2022. Відразу декілька українських футболістів будуть на межі дискваліфікації на наступний матч.

Хто може не зіграти з Францією

Відразу чотири футболісти "синьо-жовтих" ризикують пропустити матч 5-го туру відбору на чемпіонат світу-2022 проти Франції. Усі гравці можуть вийти у старті України у грі з Казахстаном, який відбудеться 1 вересня о 17:00.

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Олександр Зінченко

Микола Матвієнко

Едуард Соболь

Віталій Миколенко

Усі перелічені гравці команди Олександра Петракова перебувають на межі дискваліфікації. Якщо футболісти отримають жовту картку у Нур-Султані, то автоматично пропустять наступний важливий поєдинок проти французів.

Матч Україна – Франція відбудеться у суботу, 4 вересня, у Києві на НСК "Олімпійський". Початок зустрічі о 21:45.

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