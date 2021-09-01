"Синьо-жовтий" десант у Казахстані

Тренерський штаб на чолі з Олександром Петраковим визначився із футболістами на відбірковий поєдинок чемпіонату світу-2022. У заявку увійшли 23 гравці.

Варте уваги Чи зможе Петраков дебютувати з перемоги: анонс на матч відбору ЧС-2022 Казахстан – Україна

Заявка збірної України

Воротарі: Денис Бойко, Андрій Пятов, Дмитро Різник

Денис Бойко, Андрій Пятов, Дмитро Різник Захисники: Едуард Соболь, Олександр Сирота, Сергій Кривцов, Тарас Качараба, Віктор Корнієнко, Олександр Тимчик, Олександр Караваєв, Микола Матвієнко, Ілля Забарний, Віталій Миколенко

Едуард Соболь, Олександр Сирота, Сергій Кривцов, Тарас Качараба, Віктор Корнієнко, Олександр Тимчик, Олександр Караваєв, Микола Матвієнко, Ілля Забарний, Віталій Миколенко Півзахисники: Сергій Сидорчук, Андрій Ярмоленко, Руслан Маліновський, Микола Шапаренко, Олександр Зінченко, Віталій Буяльський, Віктор Циганков, Євген Макаренко

Сергій Сидорчук, Андрій Ярмоленко, Руслан Маліновський, Микола Шапаренко, Олександр Зінченко, Віталій Буяльський, Віктор Циганков, Євген Макаренко Нападники: Роман Яремчук, Данило Сікан

Цікаво, що у заявку на матч не потрапив досвідчений опорник Шахтаря Тарас Степаненко. Також у списку відсутній гравець угорського Ференцвароша Олександр Зубков.

Українські футболісти зіграють у синьому комплекті форми. Матч проти Казахстану буде дебютним для Олександра Петракова на посаді тренера збірної України. Відбіркова зустріч чемпіонату світу-2022 відбудеться у Нур-Султані на "Астана-Арені". Початок поєдинку о 17:00.