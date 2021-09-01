"Синьо-жовтий" десант у Казахстані
Тренерський штаб на чолі з Олександром Петраковим визначився із футболістами на відбірковий поєдинок чемпіонату світу-2022. У заявку увійшли 23 гравці.
Варте уваги Чи зможе Петраков дебютувати з перемоги: анонс на матч відбору ЧС-2022 Казахстан – Україна
Заявка збірної України
- Воротарі: Денис Бойко, Андрій Пятов, Дмитро Різник
- Захисники: Едуард Соболь, Олександр Сирота, Сергій Кривцов, Тарас Качараба, Віктор Корнієнко, Олександр Тимчик, Олександр Караваєв, Микола Матвієнко, Ілля Забарний, Віталій Миколенко
- Півзахисники: Сергій Сидорчук, Андрій Ярмоленко, Руслан Маліновський, Микола Шапаренко, Олександр Зінченко, Віталій Буяльський, Віктор Циганков, Євген Макаренко
- Нападники: Роман Яремчук, Данило Сікан
Цікаво, що у заявку на матч не потрапив досвідчений опорник Шахтаря Тарас Степаненко. Також у списку відсутній гравець угорського Ференцвароша Олександр Зубков.