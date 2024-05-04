Мурашки по тілу: емоційне виконання державного гімну хокеїстами збірної України на ЧС-2024
4 травня 2024, 13:58Читать новость на русском
Збірна України з хокею із стовідсотковим результатом завершила виступ на чемпіонаті світу та вийшла в дивізіон 1А. У вирішальному матчі "синьо-жовті" зустрічалися зі збірною Литви.
У Вільнюсі підопічні Дмитра Христича перемогли Литву з рахунком 4:1. У цьому поєдинку вирішувалася доля путівки до дивізіону 1А, пише 24 Канал.
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Після тріумфального поєдинку українські хокеїсти разом з уболівальниками емоційно виконали державний гімн, зірвавши шалені оплески на трибуні.
Відео виконання Гімну України
Україна на чемпіонаті звіту з хокею
- Нагадаємо, що збірна України з хокею виграла усі п'ять поєдинків на ЧС. Підопічні Христича обіграли: Естонію (8:0), Нідерланди (4:0), Китай (9:0), Іспанію (6:1) та Литву (4:1).
- Україна втретє у своїй історії виграла чемпіонат світу в дивізіоні 1В (2013, 2016, 2024).
- Наступні суперники команди Христича визначаться після ЧС-2024 у дивізіоні ІА, який триватиме до 4 травня.