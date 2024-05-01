Україна – Іспанія 6:1 (0:0, 1:1, 5:0)

Голи: Трахт, 37, 58, Садовіков, 44, 52, Кривошапкін, 46, Захаров, 50 – Гонсалес, 24

У трьох попередніх поєдинках "синьо-жовті" здобули переконливі перемоги над суперниками із загальним рахунком 21:0. Тож у поєдинку проти Іспанії у команди Христича не повинно було виникнути особливих проблем, пише 24 Канал.

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Валідольна перемога України

Очевидно певна недооцінка суперника зіграла злий жарт з нашими хлопцями. У першому періоді українцям не вдалося вразити ворота іспанців. А в другому дебютанти закинули шайбу збірній Україні.

До честі підопічних Христича вони швидко відновили паритет. Данило Трахт скористався виходом сам на сам з голкіпером та майстерно реалізував момент.

У третьому періоді перевага українців втілилася у голи. Шайби закинули Трахт, Садовніков (дубль), Кривошапкін та Захаров.

Фінальна сирена зафіксувала рахунок 6:1 на користь України.

Відеоогляд матчу Україна – Іспанія

Збірна України закріпила лідерство в таблиці дивізіону 1В. Вирішальний поєдинок за підвищення в класі команда Христича зіграє 3 травня проти Литви.

Дивізіон IB: турнірна таблиця