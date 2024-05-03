Литва – Україна 1:4

Голи: Норейка (57:11) – Трахт (09:19), Трахт (30:56), Денискін (53:54), Пересунько (57:51).

Чоловіча збірна України з хокею завершила виступи на чемпіонаті світу-2024 у Литві. Команда Дмитра Христича брала участь у дивізіоні ІВ, де суперниками стали команда-господарка Литва, а також Китай, Іспанія, Нідерланди та Естонія, пише 24 Канал.

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Стовідсотковий результат

"Синьо-жовті" вели боротьбу за підвищення в класі у лігу ІА, куди міг вийти лише переможець групи. Нашими головними конкурентами вважались Литва та Китай. Втім на справі Україна пройшла цей секстет на одному диханні:

Естонія – Україна 0:8

Україна – Нідерланди 4:0

Україна – Китай 9:0

Україна – Іспанія 6:1

Втім Литва також виграла всі матчі, хоч і не з такими великими рахунками. Тому саме в останньому турі наша команда із прибалтами вирішували долю путівки у вищий дивізіон в очній дуелі.

Зрештою підопічні Христича впевнено переграли і команду-господарку. У першій третині наша команда відкрила рахунок зусиллями Трахта, скориставшись більшістю. У другому періоді той таки Данило подвоїв рахунок.

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Знову скористатися більшістю Україна змогла в середині третього періоду. Литовцям зрештою вдалось відквитати одну шайбу, але одразу після цього суперника добив Пересунько, вразивши порожні ворота.

Таким чином, Україна виграє групу зі стовідсотковим показником та вперше з 2017 року потрапляє у дивізіон ІА. Наступного року наша команда зможе позмагатися за вихід у топ-дивізіон, де виступають найкращі збірні світу.