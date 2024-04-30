На чемпіонаті світу з хокею в групі В першого дивізіону відбувся матч між збірними України та Китаю. Підопічні Дмитра Христича розгромили конкурента з рахунком 9:0, пише 24 Канал.
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Переплутав ворота з головою тренера
У третьому періоді стався курйозний момент, який потрапив в об'єктив. Український нападник Гліб Кривошапкін у боротьбі з суперником вибив шайбу, яка полетіла за межі майданчика та влучила прямісінько в голову тренеру збірної Китаю Спіросу Анастасіадісу.
Шайба потрапила в голову тренера: дивіться відео
На щастя, тренер збірної Китаю не постраждав від такого несподіваного влучання. Йому не знадобилася медична допомога і гру було продовжено.
Виступ України на чемпіонаті світу
- Підопічні Дмитра Христича здобули три перемоги у стартових матчах.
- У першому турі українці перемогли Естонію (8:0), а потім Нідерланди (4:0) та Китай (9:0).
- На ЧС нашу команду очікують ще два поєдинки: проти Іспанії (1 травня) та Литви (3 травня).
- Після трьох турів "синьо-жовті" лідирують в дивізіоні В з 9 очками.
- Переможець турніру вийде до групи А першого дивізіону.