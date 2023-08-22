Ще 21 серпня було опубліковано список з 25 гравців, який викликали до збірної України, яка у вересні проведе два матчі відбору на Євро-2024 – проти Англії (9 вересня) та Італії (12 вересня). Олександр Караваєв був присутній лише у резервному списку.

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Та вже 22 серпня головний тренер збірної України Сергій Ребров довикликав до складу національної команди ще і Олександра Караваєва.

Таким чином він приєднається до команди ще на початку зборів – 3 вересня у польському Тшебниці, що є передмістям Вроцлава. Саме в цьому польському місті "синьо-жовті" проведуть матч зі збірною Англії 9 вересня.

Варто відзначити, що в резервному списку також присутній і Арсеній Батагов. Водночас захисник потрапив до списку гравців, яких викликали до молодіжної збірної України, яка теж у вересні проведе два матчі.

Караваєв став рятівником Динамо

Караваєв в цьому сезоні не є основним гравцем в Динамо. З п'яти матчів, які провели кияни, він тричі виходив на заміну, і ще два матчі провів на лаві для запасних. Один з цих матчів – перша гра проти Аріса в кваліфікації Ліги Європи. У другому матчі проти грецького клубу він вийшов на заміну на 72-й хвилині. На той час рахунок матчу був 1:1, що не задовільняло Динамо. Та саме Караваєв на 85-й хвилині відзначився забитим голом, який і перевів гру в овертайм. Там визначити сильнішого не вдалося, але Динамо пройшло далі завдяки перемозі в серії пенальті.

При цьому це вже був другий гол Караваєва в цьому сезоні за Динамо після виходу на заміну. Першим він відзначився у грі проти Миная в чемпіонаті України в першому турі. Тоді він вийшов на поле на 76-й хвилині, а забив гол на 90+3, оформивши розгром суперника.

Щодо збірної України, то Караваєв викликався на матчі в березні 2023 року. І вийшов у старті на матч проти Англії. А от в заявку команди на червневі матчі він не потрапив.