Молодіжна збірна України починає новий цикл. Цього разу до команди викликаються гравці 2002 року народження і молодші. А тренером команди став іспанець Унаї Мельгоса. До цього він був помічником Сергія Реброва, і саме за його ініціативи очолив молодіжну збірну України.

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На перший збір команди викликано 23 гравців

Воротарі: Руслан Нещерет (Динамо), Яків Кінарейкін (Дніпро-1), Кіріл Фесюн (Колос).

Захисники: Костянтин Вівчаренко (Динамо), Арсеній Батагов, Антон Боль (обидва – Зоря), Даніл Скорко (Олександрія), Артем Смоляков (Полісся), Віталій Роман, Богдан Слюбик (обидва – Рух), Володимир Салюк (Чорноморець).

Півзахисники: Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія), Володимир Бражко, Назар Волошин (обидва – Динамо), Валентин Рубчинський (Дніпро-1), Ілля Квасниця (Рух), Максим Брагару (Чорноморець), Олег Очеретько, Іван Лосенко (обидва – Шахтар), Євген Павлюк (Ворскла).

Нападники: Ігор Краснопір (Оболонь), Денис Теслюк (Рух), Богдан В’юнник (Шахтар).

Варто відзначити, що до молодіжної збірної України викликали Арсенія Батагова з луганської Зорі. Хоча гравець також увійшов в резервний список національної збірної України, яка у вересні проведе два матчі відбору на Євро-2024 – проти Англії та Італії.

Молодіжна збірна також проведе два матчі у вересні. В межах підготовки до старту у кваліфікації молодіжного Євро-2025 українці проведуть спаринг із молодіжною збірною Німеччини. Поєдинок відбудеться 8 вересня на "Людвігспаркштадіоні" в Саарбрюкені. А вже 12 вересня на команду очікує номінально "домашній" матч проти команди Північної Ірландії. Ця гра відбудеться у Словаччині, на полі Національного тренувального центру Попрада.

Нагадаємо, що молодіжна збірна України під час жеребкування потрапила у групу F, де її суперниками стали молодіжні збірні Англії, Сербії, Північної Ірландії, Азербайджану та Люксембургу. У фінальну частину молодіжного Євро-2025 напряму вийде переможець кожної з груп, а також три найкращі команди серед володарів других місць. Ще три місця на турнірі будуть розіграні в плей-офф, в якому гратимуть решта шість володарів других місць. Всі вони приєднаються на турнірі до Словаччини, яка і прийматиме молодіжний чемпіонат Європи у 2025 році.

Варто відзначити, що у 2023 році молодіжна збірна України доволі успішно виступила на чемпіонаті Європи. Команда дійшла до півфіналу турніру, завдяки чому отримала путівку на Олімпіаду-2024 в Парижі.