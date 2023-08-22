Еще 21 августа было опубликовано список из 25 игроков, вызванный в сборную Украины, которая в сентябре проведет два матча отбора на Евро-2024 – против Англии (9 сентября) и Италии (12 сентября). Александр Караваев присутствовал только в резервном списке.

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Но уже 22 августа главный тренер сборной Украины Сергей Ребров вызвал в состав национальной команды еще и Александра Караваева.

Таким образом, он присоединится к команде еще в начале сборов – 3 сентября в польской Тшебнице, которая является пригородом Вроцлава. Именно в этом польском городе "сине-желтые" проведут матч со сборной Англии 9 сентября.

Стоит отметить, что в резервном списке также присутствует и Арсений Батагов. Хотя защитник попал в список игроков, вызванных в молодежную сборную Украины, которая тоже в сентябре проведет два матча.

Караваев стал спасателем Динамо

Караваев в этом сезоне не является основным игроком в Динамо. Из пяти матчей, которые провели киевляне, он трижды выходил на замену и еще два матча провел на скамье для запасных. Один из этих матчей – первая игра против Ариса в квалификации Лиги Европы. Во втором матче против греческого клуба он вышел на замену на 72-й минуте. К тому времени счет матча был 1:1, что не удовлетворяло Динамо. Но именно Караваев на 85-й минуте отличился забитым голом, который и перевел игру в овертайм. Там определить более сильного не удалось, но Динамо прошло дальше благодаря победе в серии пенальти.

При этом это был второй гол Караваева в этом сезоне за Динамо после выхода на замену. Первым он отметился в игре против Миная в чемпионате Украины в первом туре. Тогда он вышел на поле на 76-й минуте, а забил гол на 90+3, оформив разгром соперника.

Что касается сборной Украины, то Караваев вызывался на матчи в марте 2023 года. И вышел в старте на матч против Англии. А вот в заявку команды на июньские матчи он не попал.