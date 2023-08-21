Збірна України з футболу у вересні проведе два матчі. Перший буде проти Англії 9 вересня у польському Вроцлаві. А вже 12 вересня на українців очікуватиме матч проти Італії в Мілані.

Детальніше Україна – Англія: вибрано стадіон, який прийме ключовий матч відбору Євро-2024

На підготовчий збір для участі в цих матчах тренерський штаб викликав 25 футболістів.

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо), Анатолій Трубін (Бенфіка, Португалія), Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва – Шахтар), Денис Попов, Олександр Тимчик (обидва – Динамо), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Сергій Кривцов (Інтер Маямі, США), Богдан Михайліченко (Динамо Загреб, Хорватія).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко (усі – Динамо), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина (усі – Шахтар), Олександр Зінченко (Арсенал, Англія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Михайло Мудрик (Челсі, Англія).

Нападники: Роман Яремчук (Брюгге, Бельгія), Артем Довбик (Жирона, Іспанія), Владислав Ванат (Динамо).

Окрім того, ще п'ятеро футболістів увійшли в резервний список. Це Олександр Караваєв (Динамо), Олександр Сваток, Олександр Піхальонок (обидва – Дніпро-1), Арсеній Батагов (Зоря), Данило Сікан (Шахтар).

Варто відзначити, що в цьому списку немає Руслана Маліновського. Гравець лише влітку змінив клуб, знову повернувшись в чемпіонат Італії. Там він тепер буде виступати за Дженоа.

Окрім того, в коментарях під повідомленням Української асоціації футболу вболівальники висловили невдоволення тим, що у списку також немає одного з лідерів вже колишньої молодіжної збірної України Артема Бондаренка. А також Владислава Кочергіна, який зараз допомагає польському Ракуву пробитися до групового етапу Ліги чемпіонів.

Національна команда розпочне свій збір 3 вересня у Тшебниці – передмісті Вроцлава.

Збірна України поки посідає друге місце в турнірній таблиці групи C. Наша команда провела три матчі. У першій грі поступилася на виїзді Англії. А після цього здобула дві перемоги – проти Північної Македонії та Мальти.

Лідирує в групі збірна Англії, яка виграла усі чотири свої поєдинки. Збірна Італії на третьому місці. Але команда зіграла лише два матчі у відборі (програла Англії вдома та перемогла Мальту на виїзді).

На Євро-2024 вийдуть дві найкращі команди з групи.