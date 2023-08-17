"Біло-сині" першими пропустили гол від греків та ускладнили собі життя. Проте на 45-й хвилині зустрічі Волошин зумів відновити паритет у матчі, пише 24 Канал.

До теми Динамо – Аріс: онлайн-трансляція вирішального матчу Ліги конференцій для киян

Такий рахунок абсолютно не влаштовував команду Луческу. Головний тренер киян у другому таймі зробив кілька замін, одна з яких стала результативною. Караваєв, який вийшов замість Тимчика, після діагональної передачі з лівого флангу злету пробив по воротах Аріса. 2:1 – кияни повели у рахунку.

Відео голу Караваєва

Цей гол дозволив динамівцям перевести гру в овертайм. Після завершення додаткового часу визначиться володар путівки у 4-й раунд кваліфікації Ліги конференцій.