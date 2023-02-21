Ліверпуль та Реал грають в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, пише 24 канал. Ці команди грали в останньому фіналі турніру, але тепер доля звела їх на першій же стадії плей-офф.

Слідкуйте з нами Ліверпуль – Реал: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Англійці взялись за справу з перших хвилин. Вже на четвертій хвилині рахунок відкрив Дарвін Нуньєс, який п'ятою замкнув простріл від Салаха.

А вже за 10 хвилин єгиптянин сам подвоїв рахунок. Велику заслугу в цьому голі варто віддати Тібо Куртуа, який залікував травму і витіснив Андрія Луніна назад на лаву запасних.

Після незручного пасу назад бельгієць невдало приборкав м'яч і той від коліна відскочив до Салаха. Мохамед без проблем добив його в порожні ворота. Для єгиптянина це восьмий гол у Лізі чемпіонів цього сезону, що дозволило йому вийти на чисте перше місце.

Відео голу Салаха: