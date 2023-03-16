Шахтар цілком міг розраховувати на позитивний результат матчу проти Феєнорду, адже до основного складу повернулося одразу троє основних захисників, які відбули дискваліфікацію. Та закінчилося все для "гірників" принизливим провалом – на 67-й хвилині вони пропустили сьомий гол в матчі.

Детальніше Тотальне приниження Шахтаря: "гірники" ганебно програли Феєнорду та вилетіли з ЛЄ – відеоогляд

Від цілковитої ганьби команду врятував новачок Келсі, який таки забив один гол у ворота суперника.

Таким чином Шахтарю вдалося уникнути повторення найбільшої своєї поразки в історії єврокубків – 11 березня 2015 року команда програла на виїзді Баварії в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з рахунком 7:0. Правда тоді вже на третій хвилині "помаранчево-чорні" залишилися в меншості після вилучення Кучера.

Ще більш аномальним цей рахунок виглядає і через фактор "очікуваних голів" – xG. Це очікування щодо того, скільки голів заб'є певна команда чи гравець на основі якості та кількості завданих ударів. Це покращена статистика щодо ударів в площину воріт. І вона доволі непогано показує те, як команди створюють моменти та реалізовують їх у матчі.

Для прикладу, Феєнорд завдав 16 ударів по ворота Шахтаря, 10 з яких були у площину воріт. Але якість цих ударів була лише на 1,71 xG (такі дані надає Flashscore). Для прикладу, удари Шахтаря в сумі назбирали 0,62 xG. Тож результат такого матчу 1:0, 2:0 чи навіть 2:1 був би цілком прийнятним. Хоча і 0:0 чи 0:1 теж не викликав би здивування. Це б означало, що воротар зіграв доволі надійно, і не пропустив голи, які могли б пропустити інші голкіпери за таких умов.

Але не 7:1. Адже виходить, що Трубін пропустив на п'ять голів більше, аніж мав би. З десяти ударів у площину воріт він зробив лише три сейви. А одразу чотири голи йому було забито з-за меж штрафного майданчика.

Для порівняння, перший матч між цими командами закінчився з рахунком 1:1. І тоді Шахтар забив чи не єдиним ударом в площину воріт (коли Ракіцький сідницями зрізав м'яч після подачі з кутового). Натомість гравці нідерландської команди завдали шість ударів по воротах, але вони були значно небезпечніші, аніж в матчі в Роттердамі. Адже в сумі "настріляли" на 2,12 xG. Показник "гірників" за попередній матч – 0,28 xG. От і виходить, що в попередньому матчі між цими командами Трубін записав собі в актив "+1" за непропущеними голами. А в Роттердамі неочікувано тримав аж "-5".

Але такі футбольні аномалії у матчі за участі Шахтаря – не вперше. У першому матчі проти Ренна в 1/16 фіналу Ліги Європи гравці французької команди завдали шість ударів в площину воріт, забивши лише одного разу. "Помаранчево-чорні" тричі влучно пробили, але двічі ці удари стали голами. За xG в цьому матчі теж перевага на стороні української команди – 1,96 проти 1,46. Тож рахунок 2:1 цілком прийнятний.

А от вже в другому матчі в Франції було суцільне домінування господарів поля. З врахуванням додаткового часу, по воротах Трубіна була завдано 9 ударів (саме в площину). А пропустив він лише двічі. xG цих ударів склав 2,54, тож і тут можна стверджувати, що Трубін більше врятував команду.

Натомість "гірники" в цьому матчі набрали лише 0,46 xG, а забити гол вдалося завдяки рикошету від суперника.

От і виходить, що матч в Роттердамі став певною аномалією у виконанні Трубіна. У його ворота влетіло майже все, що пробивали.

Хоча така "аномалія" є не першою. До цього таке було й у другому матчі проти РБ Лейпциг в групі Ліги чемпіонів, коли він попустив чотири голи з семи ударів в площину воріт. Але тоді xG ударів "биків" склав 2,18.

А от в першому матчі між цими командами, коли вже "гірники" забили чотири голи, їх xG становив лише 1,18, водночас в їх суперників, які тоді забили лише одного разу – 1,46.

Та xG – хороша статистика "на дистанції", коли можна подивитися як команда створює та реалізовує моменти. Адже все в матчі вирішує саме рахунок на табло після фінального свистка. У 2022 році в фіналі Ліги чемпіонів Реал переміг Ліверпуль завдяки єдиному голу в матчі. Але за xG кращим був Ліверпуль – 2,19 проти 0,92 в Реала. Тобто "червоні" мали б перемогти 2:1. Але не перемогли. І навіть Салах в цьому матчі був кращим, аніж Реал, створивши моментів на 1,08 xG. Тож гол він би мав забити. Але не забив.