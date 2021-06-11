Суперники та календар матчів

Збірна України на Євро-2020 потрапила до групи C. Першими нашими суперниками у цьому квартеті стали збірні Нідерландів та Австрії.

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Північна Македонія останньою приєдналася до групи, здобувши перемогу у кваліфікаційних матчах Ліги націй.

Саме проти Нідерландів збірна України проведе перший матч на Євро-2020. Гра відбудеться в Амстердамі в неділю, 13 червня.

В четвер, 17 червня, збірна України зіграє другий матч – проти збірної Північної Македонії. Ця гра відбудеться в Бухаресті.

В Бухаресті збірна України проведе і третій матч групового етапу – 21 червня проти Австрії.

Подальша доля збірної України на Євро-2020 буде залежати від того, як команда зіграє у цих матчах. В 1/8 фіналу виходять по дві кращі команди з кожної групи. А також чотири з шести команд, які посядуть треті місця у своїх квартетах. Тож в залежності від місця в турнірній таблиці буде відомо і суперників, дати та місця матчів збірної України.

Зважаючи що за правилами УЄФА збірна має проживати в одній з країн-господарів турніру, то українська команда обрала Румунію. Адже в Бухаресті наша команда проведе як мінімум два матчі групового етапу. Саме в цьому місці й зупинилася збірна України.

Склад збірної України на Євро-2020

Зазвичай на чемпіонати Європи та світу збірні можуть заявити 23 футболісти. Так було і в попередні рази. Та цього року через наслідки пандемії коронавірусу в УЄФА пішли на поступки клубам – дозволили заявити 26 гравців. А також можливість проводити заміну гравців, в яких виявили коронавірус чи які отримали важкі травми.

Збірна України скористалася можливістю, та внесла в заявку 26 футболістів:

Воротарі: 1. Георгій Бущан, 12. Андрій Пятов, 23. Анатолій Трубін.

Захисники: 2. Едуард Соболь, 4. Сергій Кривцов, 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 24. Олександр Тимчик, 25. Денис Попов.

Півзахисники: 3. Георгій Судаков, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 10. Микола Шапаренко, 11. Марлос, 14. Євген Макаренко, 15. Віктор Циганков, 17. Олександр Зінченко, 18. Роман Безус, 20. Олександр Зубков.

Нападники: 9. Роман Яремчук, 19. Артем Бєсєдін, 26. Артем Довбик.

Форма збірної на Євро-2020

Чималу увагу на Євро-2020 привернула форма збірної України. Її представили лише 6 червня за тиждень до першого матчу. І особливістю форми стали контури України спереду та два гасла – "Слава Україні!" на спині та "Героям слава!" на звороті форми.

Зі спортивної площини ця презентація одразу перейшла у площину політичну. В Росії обурилися зображенням та гаслам на формі. Адже на контурі був зображений і окупований Росією Крим. А ставлення до українських національних гасел в Росії теж негативне.

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Попри те, що форма була затверджена УЄФА до початку Євро-2020, в організації таки пішли на поступки росіянам після їх скарги. І заявили, що гасло "Героям слава!" слід прибрати. Щодо решти елементів форми зауважень не було.

Однак в Україні знайшли можливість обійти цю заборону. Гасла "Слава Україні" та "Героям слава" стали офіційними для збірної України. А правилами УЄФА їх можна використовувати на формі.

Як Україна виступала на чемпіонатах Європи

Для збірної України це буде третій поспіль чемпіонат Європи з футболу. Дебютувати нашій команді на турнірі вдалося лише у 2012 році у ролі господаря. Тоді суперникам в нашій групі були збірні Швеції, Франції та Англії. Лише у першому матчі ми обіграли шведів завдяки дублю Андрія Шевченка. У матчах проти французів та англійців ми зазнали поразок.

Через чотири роки збірна України пробилася на Євро-2016, яке приймала Франція. І виступили там вкрай невдало – три поразки у матчах проти Німеччини, Північної Ірландії та Польщі. При цьому забити голів в цих матчах нам не вдалося.

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Тож на чемпіонатах Європи наша команда має не надто вдалу статистику – одна перемога та п'ять поразок поспіль. А забити голи вдалося лише в першій грі. Зате пропускали в кожному матчі. Тому різниця голів – 2:9