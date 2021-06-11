Правилами УЄФА дозволено використовувати на формі національних збірних їх гасла. Саме цим і скористалися в Українській асоціації футболу.

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11 червня відбулося онлайн-засідання виконкому УАФ, на якому одноголосно було затверджено футбольні символи України. Відтепер, разом з малим гербом УАФ у вигляді Тризубу з написом "Ukraine", на всіх офіційних заходах УАФ, заходах за участю представників УАФ на міжнародній арені і в матчах національних збірних зможе використовуватися великий герб — карта України з Тризубом в центрі.

Також виконком затвердив офіційний футбольний статус гасел "Слава Україні!" та "Героям слава!". саме їх вже багато років використовують вболівальники на трибунах стадіонів під час матчів.

Унікальний національний футбольний код, який містять в собі ці атрибути, об’єднав усіх українців, з різних регіонів України і наших земляків з різних країн і континентів. Ми зобов’язані і маємо за честь оберігати його і наповнювати новою силою єднання! Вітаю всю футбольну Україну з цим історичним рішенням,

– написав з цієї нагоди президент УАФ Андрій Павелко

Чому Україна затвердила ці гасла на формі збірної