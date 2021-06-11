Перший матч чемпіонату Європи-2020 відбудеться 11 червня у Римі. Італія, яка одного разу виграла Євро, о 22:00 зустрінеться з Туреччиною.
До теми Вацко, Денисов, та Янович разом з FAVBET обрали переможця Євро-2020
Також матчі чемпіонату Європи відбудуться в:
- Амстердамі
- Баку
- Бухаресті
- Будапешті
- Копенгагені
- Глазго
- Лондоні
- Мюнхені
- Римі
- Санкт-Петербурзі
- Севільї
Першочергово турнір мав відбутися у 2020 році у 12 містах. Але плани УЄФА порушила пандемія коронавірусу й турнір було перенесено.
У 2021 році Дублін та Більбао не змогли прийняти матчі чемпіонату Європи.
Два півфінальні та вирішальний поєдинок прийме стадіон "Вемблі" в Лондоні. Збірна України зіграє в групі C проти Нідерландів, Австрії та Північної Македонії.
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