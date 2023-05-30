У березні Міжнародний олімпійський комітет прийняв контраверсійне рішення щодо допуску спортсменів з Росії та Білорусі. Попри війну в Україні, організація вирішила надати федераціям право на дозвіл участі у змаганнях для гравців з цих країн.

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Одними з перших цим скористались у Міжнародній федерації дзюдо. Через це українські спортсмени вимушені відмовлятись від участі у міжнародних змаганнях, адже Кабмін заборонив виступи в одних турнірах з росіянами та білорусами.

Раніше збірна України була змушена пропустити чемпіонат світу з дзюдо. Тепер же наша команда знялась із Гран-прі Душанбе. За кілька днів до початку змагання Федерація дзюдо України дізналась про допуск 11-ти спортсменів з Росії та Білорусі.

Всі вони зареєстровані під "нейтральним" прапором. Таким чином, наша команда з 14-ма дзюдоїстами залишилась у навчально-тренувальному таборі в Словаччині.

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Вже в червні українці мають виступити на нових змаганнях з дзюдо – юніорському Кубку Європи у Празі та турнірі Grand Slam в Астані. Правда, лише за умови відсутності та спортсменів з країн-терористок.