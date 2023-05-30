В марте Международный олимпийский комитет принял контраверсионное решение о допуске спортсменов из России и Белоруссии. Несмотря на войну в Украине организация решила предоставить федерациям право на разрешение участия в соревнованиях для игроков из этих стран.

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Одними из первых воспользовались в Международной федерации дзюдо. Поэтому украинские спортсмены вынуждены отказываться от участия в международных соревнованиях, ведь Кабмин запретил выступления в одних турнирах с россиянами и белорусами.

Ранее сборная Украины была вынуждена пропустить чемпионат мира по дзюдо. Теперь наша команда снялась с Гран-при Душанбе. За несколько дней до начала соревнования Федерация дзюдо Украины узнала о допуске 11 спортсменов из России и Беларуси.

Все они зарегистрированы под "нейтральным" флагом. Таким образом, наша команда с 14 дзюдоистами осталась в учебно-тренировочном лагере в Словакии.

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Уже в июне украинцы должны выступить на новых соревнованиях по дзюдо – юниорскому Кубку Европы в Праге и турниру Grand Slam в Астане. Правда, только при отсутствии и спортсменов из стран-террористок.