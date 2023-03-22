Наразі вирішуються останні деталі товариського поєдинку нашої головної команди країни проти клубу Англійської Прем'єр-ліги. Журналіст Володимир Звєров пролив світло на дату та час початку матчу.

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Контрольний спаринг перед битвою року

Начебто підопічні Руслана Ротаня зіграють проти Брентфорда 23 березня о 19:00 (за київським часом).

Наразі сторони узгоджують, де відбудеться товариська гра – на стадіоні чи на базі англійської команди. Від місця проведення залежатиме пряма трансляція матчу.

Цікаво й те, що раніше повідомляли, що про цей спаринг особисто домовився вже колишній наставник збірної Олександр Петраков. Відзначимо, що за другу команду "бджіл" грає українець Єгор Ярмолюк.

Напередодні українська збірна втратила одного з головних лідерів команди у лінії захисту. Ілля Забарний покинув розташування "синьо-жовтих", куди приїжджав із клубними медиками. Футболіст ще раніше отримав травму, яка досі не дозволила йому дебютувати за англійський Борнмут. Захисник начебто відновився перед збором збірної, але як виявилось, що не на усі 100%.

Також участь у матчі під питанням капітана збірної України Андрія Ярмоленка, який тренується за індивідуальною програмою.

Нагадаємо! 26-го березня підопічні Руслана Ротаня стартують у кваліфікації на чемпіонат Європи-2024. Першим суперником "синьо-жовтих" буде Англія. Стартовий свисток про початок матчу пролунає о 19:00 (за Києвом) на головні арені Лондона "Вемблі".