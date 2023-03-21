Ілля Забарний у 2023 році не провів жодного офіційного матчу. В січні він перейшов з київського Динамо в англійський Борнмут, але за нову команду так і не дебютував через ушкодження.

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Попри це, тренерський штаб Руслана Ротаня вніс Забарного в список гравців, яких викликали на матч проти Англії. І 20 березня гравець прибув до Лондона, де і зібралася команда. Але не сам, а з клубними медиками.

"Триває восьмий тиждень лікування та реабілітації Забарного після комбінованої травми зв’язок гомілкостопу: є позитивна динаміка відновлення, однак нинішні кондиції не дозволяють виконавцю зіграти на високому рівні. Зважаючи на ризик отримання повторного ушкодження, лікарі обох команд спільно ухвалили рішення дати Іллі повноцінно завершити процес реабілітації, аби в майбутньому він міг тривалий час допомагати і збірній, і клубу", – йдеться в заяві на сайті Української асоціації футболу.

Варто відзначити, що Забарний дебютував за збірну України 7 жовтня 2020 року у товариському матчі проти Франції. Йому на той час було 18 років. З того часу гравець провів 24 матчі за "синьо-жовтих", у тому числі всі п'ять на Євро-2020.

Відтак із центральних захисників в розташуванні збірної України залишилися лише Микола Матвієнко, Денис Попов, Олександр Сваток та Едуард Сарапій. Двоє останніх ще не зіграли жодного матчу за збірну України. Хоча Сваток ще у 2017 році отримував виклик до команди. А Сарапій вперше потрапив до заявки у 2022 році.