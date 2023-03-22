Але вихованець Динамо знайшов себе у новій ролі. Артем Ярмоленко перекваліфікувався із футболіста у захисника України. Тепер колишній гравець захищає на оборону команди, а цілої країни.

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7 років змінили його життя

Про це розповів футбольний агент Олександр Панков. Футбольний функціонер порівняв два фото 25-річного Артема Ярмоленка з різницею 7 років. За цей час Артем встиг не лише змінити футбольну форму на зброю у руках, але й сильно змінитись. Ярмоленка взагалі складно впізнати, Артем сильно змужнів за ці роки.

Різниця в 7 років. Пишаюсь цим хлопцем. Колишніх захисників не буває,

– підписав світлини Панков.



Артем Ярмоленко / Скриншот із інстаграма Олександра Панкова

Що відомо про футбольну кар'єру Артема Ярмоленка