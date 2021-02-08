Нема грошей: збірна України з біатлону не змогла заповнити квоту на Кубку IBU

8 лютого 2021 , 19:09
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Джерело:

Biathlon News

Збірна Україна не заповнює квоту на етапах континентального Кубка IBU, що є другим за значущістю після Кубка світу. Для виступу більшої кількості біатлоністів бракує грошей.

Тренер резервної збірної України Ілля Лопухов пояснив ситуацію з квотою нашої команди.

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Квота збірної України у сезоні-2020/2021 складає 8 спортсменів в особистих гонках. Проте на двох етапах у словацькому Осрбліє виступлять тільки 5 жінок і 5 чоловіків.

На участь в останньому етапі в Ріднау (Італія) претендуватимуть ще менше біатлоністів з команди "Б".

Після двох етапів в Осрбліє з 5 біатлоністок тільки три кращі поїдуть в Ріднау: фінансування не вистачає, тому тільки троє. Плюс приєднається хтось із команди "А" після чемпіонату світу, двох юніорок плануємо привезти з чемпіонату світу. У чоловічій команді аналогічна ситуація,
– сказав Лопухов.

Хто виступить на Кубку IBU

Нещодавно став відомий попередній склад збірної України на 3-й і 4-й етапи Кубка IBU в Осрбліє.

Чоловіки

  • Тарас Лесюк
  • Руслан Бригадир
  • Руслан Ткаленко
  • Андрій Доценко
  • Віталій Труш

Жінки

  • Катерина Бех
  • Ірина Петренко
  • Анна Кривонос
  • Надія Бєлкіна
  • Валерія Дмитренко
  • Анастасія Рассказова (запас)