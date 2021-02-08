Сборная Украины не заполняет квоту на этапах континентального Кубка IBU, являющимся вторым по значимости после Кубка мира. Для выступления большего количества биатлонистов не хватает денег.

Тренер резервной сборной Украины Илья Лопухов объяснил ситуацию с квотой нашей команды.

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Квота сборной Украины в сезоне-2020/2021 составляет 8 спортсменов в личных гонках. Однако на двух этапах в словацком Осрблие выступят только 5 женщин и 5 мужчин.

На участие в последнем этапе в Риднау (Италия) будут претендовать еще меньше биатлонистов из команды "Б".

После двух этапов в Осрблие из 5 биатлонисток только три лучших поедут в Риднау: финансирования не хватает, поэтому только трое. Плюс присоединится кто-то из команды "А" после чемпионата мира, двух юниорок планируем привезти с чемпионата мира. В мужской команде аналогичная ситуация,

– сказал Лопухов.

Кто выступит на Кубке IBU

Недавно стал известен предварительный состав сборной Украины на 3-й и 4-й этапы Кубка IBU в Осрблие.

Мужчины

Тарас Лесюк

Руслан Бригадир

Руслан Ткаленко

Андрей Доценко

Виталий Труш

Женщины