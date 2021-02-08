Чемпіон Європи і дворазовий бронзовий призер чемпіонату світу з біатлону Сергій Семенов пропустить сезон 2020/2021.

Цю інформацію підтвердив державний тренер збірної України з біатлону Євген Колупаєв.

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Ще перед початком нинішнього сезону стало відомо, що Семенова турбують проблеми зі здоров'ям. Як повідомляв сам спортсмен, він переніс захворювання на мононуклеоз, а потім на тренуванні в Швейцарії пошкодив ребра, через невдале падіння на льоду.

Довідка. Інфекційний мононуклеоз – це гостре вірусне захворювання, яке характеризується лихоманкою, ураженням зіву, лімфатичних вузлів, печінки, селезінки і своєрідними змінами складу крові.

Проте, тренерський штаб збірної розраховував, що біатлоніст зможе відновитися хоча б до другої частини сезону. Однак, за наявною інформацією, зараз у Сергія знову проявилися симптоми мононуклеозу, і в даний момент він проходить обстеження в Україні.

У нинішньому сезоні біатлоніст так і не зможе допомогти команді. Про подальші плани атлета поки що нічого невідомо.