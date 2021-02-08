Збірна Україна не заповнює квоту на етапах континентального Кубка IBU, що є другим за значущістю після Кубка світу. Для виступу більшої кількості біатлоністів бракує грошей.

Тренер резервної збірної України Ілля Лопухов пояснив ситуацію з квотою нашої команди.

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Квота збірної України у сезоні-2020/2021 складає 8 спортсменів в особистих гонках. Проте на двох етапах у словацькому Осрбліє виступлять тільки 5 жінок і 5 чоловіків.

На участь в останньому етапі в Ріднау (Італія) претендуватимуть ще менше біатлоністів з команди "Б".

Після двох етапів в Осрбліє з 5 біатлоністок тільки три кращі поїдуть в Ріднау: фінансування не вистачає, тому тільки троє. Плюс приєднається хтось із команди "А" після чемпіонату світу, двох юніорок плануємо привезти з чемпіонату світу. У чоловічій команді аналогічна ситуація,

– сказав Лопухов.

Хто виступить на Кубку IBU

Нещодавно став відомий попередній склад збірної України на 3-й і 4-й етапи Кубка IBU в Осрбліє.

Чоловіки

Тарас Лесюк

Руслан Бригадир

Руслан Ткаленко

Андрій Доценко

Віталій Труш

Жінки