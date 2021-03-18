Біатлон: збірна України назвала склад на останній спринт сезону

Читать новость на русском

Джерело:

IBU

У шведському Естерсунді у п'ятницю, 19 березня, стартує 10 етап Кубка світу, який стане останнім у сезоні-2020/2021. Жіноча та чоловіча збірні України назвали склад на останній спринт сезону.

Головний тренер збірної України Юрай Санітра визначився, які біатлоністи візьмуть участь у першій гонці в Естерсунді. Відбиратися у гонку переслідування будуть по 5 представників України.

Не пропустіть Кубок світу з біатлону-2020/2021: онлайн-трансляція

Склад жіночої збірної України

  • 8. Юлія Джима
  • 26. Дар'я Блашко
  • 47. Олена Підгрушна
  • 87. Валентина Семеренко
  • 90. Анастасія Меркушина

Склад чоловічої збірної України

  • 2. Дмитро Підручний
  • 14. Артем Прима
  • 59. Богдан Цимбал
  • 61. Антон Дудченко
  • 90. Артем Тищенко

Розклад гонок 10 етапу Кубка світу

  • 19 березня (13:30) – жіночий спринт
  • 19 березня (16:30) – чоловічий спринт
  • 20 березня (13:15) – жіноча гонка переслідування
  • 20 березня (16:15) – чоловіча гонка переслідування
  • 21 березня (14:00) – жіночий мас-старт
  • 21 березня (16:30) – чоловічий мас-старт