У шведському Естерсунді у п'ятницю, 19 березня, стартує 10 етап Кубка світу, який стане останнім у сезоні-2020/2021. Жіноча та чоловіча збірні України назвали склад на останній спринт сезону.

Головний тренер збірної України Юрай Санітра визначився, які біатлоністи візьмуть участь у першій гонці в Естерсунді. Відбиратися у гонку переслідування будуть по 5 представників України. Не пропустіть Кубок світу з біатлону-2020/2021: онлайн-трансляція Склад жіночої збірної України 8. Юлія Джима

26. Дар'я Блашко

47. Олена Підгрушна

87. Валентина Семеренко

90. Анастасія Меркушина Склад чоловічої збірної України 2. Дмитро Підручний

14. Артем Прима

59. Богдан Цимбал

61. Антон Дудченко

90. Артем Тищенко Розклад гонок 10 етапу Кубка світу 19 березня (13:30) – жіночий спринт

19 березня (16:30) – чоловічий спринт

20 березня (13:15) – жіноча гонка переслідування

20 березня (16:15) – чоловіча гонка переслідування

21 березня (14:00) – жіночий мас-старт

21 березня (16:30) – чоловічий мас-старт