Біатлон: збірна України назвала склад на останній спринт сезону
У шведському Естерсунді у п'ятницю, 19 березня, стартує 10 етап Кубка світу, який стане останнім у сезоні-2020/2021. Жіноча та чоловіча збірні України назвали склад на останній спринт сезону.
Джерело:IBU
Головний тренер збірної України Юрай Санітра визначився, які біатлоністи візьмуть участь у першій гонці в Естерсунді. Відбиратися у гонку переслідування будуть по 5 представників України.
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Склад жіночої збірної України
- 8. Юлія Джима
- 26. Дар'я Блашко
- 47. Олена Підгрушна
- 87. Валентина Семеренко
- 90. Анастасія Меркушина
Склад чоловічої збірної України
- 2. Дмитро Підручний
- 14. Артем Прима
- 59. Богдан Цимбал
- 61. Антон Дудченко
- 90. Артем Тищенко
Розклад гонок 10 етапу Кубка світу
- 19 березня (13:30) – жіночий спринт
- 19 березня (16:30) – чоловічий спринт
- 20 березня (13:15) – жіноча гонка переслідування
- 20 березня (16:15) – чоловіча гонка переслідування
- 21 березня (14:00) – жіночий мас-старт
- 21 березня (16:30) – чоловічий мас-старт
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