В шведском Эстерсунде в пятницу, 19 марта, стартует 10 этап Кубка мира, который станет последним в сезоне-2020/2021. Женская и мужская сборные Украины назвали состав на последний спринт сезона.

Главный тренер сборной Украины Юрай Санитра определился, какие биатлонисты примут участие в первой гонке в Эстерсунде. Отбираться в гонку преследования будут по 5 представителей Украины. Не пропустите Кубок мира по биатлону-2020/2021: онлайн-трансляция Состав женской сборной Украины 8. Юлия Джима

26. Дарья Блашко

47. Елена Пидгрушная

87. Валентина Семеренко

90. Анастасия Меркушина Состав мужской сборной Украины 2. Дмитрий Пидручный

14. Артем Прима

59. Богдан Цимбал

61. Антон Дудченко

90. Артем Тищенко Расписание гонок 10 этапа Кубка мира 19 марта (13:30) – женский спринт

19 марта (16:30) – мужской спринт

20 марта (13:15) – женская гонка преследования

20 марта (16:15) – мужская гонка преследования

21 марта (14:00) – женский масс-старт

21 марта (16:30) – мужской масс-старт