Биатлон: сборная Украины назвала состав на последний спринт сезона
В шведском Эстерсунде в пятницу, 19 марта, стартует 10 этап Кубка мира, который станет последним в сезоне-2020/2021. Женская и мужская сборные Украины назвали состав на последний спринт сезона.
Источник:IBU
Главный тренер сборной Украины Юрай Санитра определился, какие биатлонисты примут участие в первой гонке в Эстерсунде. Отбираться в гонку преследования будут по 5 представителей Украины.
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Состав женской сборной Украины
- 8. Юлия Джима
- 26. Дарья Блашко
- 47. Елена Пидгрушная
- 87. Валентина Семеренко
- 90. Анастасия Меркушина
Состав мужской сборной Украины
- 2. Дмитрий Пидручный
- 14. Артем Прима
- 59. Богдан Цимбал
- 61. Антон Дудченко
- 90. Артем Тищенко
Расписание гонок 10 этапа Кубка мира
- 19 марта (13:30) – женский спринт
- 19 марта (16:30) – мужской спринт
- 20 марта (13:15) – женская гонка преследования
- 20 марта (16:15) – мужская гонка преследования
- 21 марта (14:00) – женский масс-старт
- 21 марта (16:30) – мужской масс-старт
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