Повернення Вірер та прокляття Алімбекової

Шведській біатлоністці Ельвірі Еберг вдалося реабілітуватися після невдалого етапу в Обергофі. Спортсменка "чисто" відстрілялася на двох вогневих рубежах та не лишила шансів на перемогу своїм конкуренткам.

Читайте також Велепець розповів, чому Білосюк пропустить спринт у Рупольдингу

Норвежка Марте Олсбю Ройселанд стала другою у спринті. А італійка Доротея Вірер зуміла вибороти "бронзу". Обидві спортсменки мають два нулі у своєму активі.

Для Вірер це перша нагорода у цьому сезоні. Італійка виборола перемогу у представниці Білорусі Дінари Алімбекової. Цікаво, що для білоруски це вже шосте четверте місце у сезоні-2021/2022.

Провальний виступ українок

Юлії Джимі вдалося покращити свою стрільбу у порівнянні з минулим етапом. Українка першим же пострілом не закрила мішень під час лежки, що неабияк насторожило фанатів біатлону. Проте далі Юлія відпрацювала без хиб.

На другій стрільбі Джима не квапилася стріляти. Стійку вона закрила досить повільно, проте вдало. Юлія стала найкращою серед українок – 37-ме місце.

Неабияк потішила Ірина Петренко. Українка вдало повернулася на Кубок світу та вкотре заявила про свою ідеальну стрільбу. Їй вдалося закрити десять з десяти.

Проте на дистанції Ірина виглядала не так добре. У підсумку вона фінішувала 41-ю.

Варте уваги Треба брати лише найкращих, – Велепець розповів про склад команди на Олімпіаду-2022

Валентина Семеренко не надто вдало розпочала свій старт. На першій стрільбі біатлоністка схибила одного разу. Проте "чисто" закрила останній вогневий рубіж. Та попри не надто вдалий хід на дистанції українка опинилася лише на 47-й позиції.

Ще одна українка Дар'я Блашко аналогічно, як і її землячки, схибила під час першої стрільби. Проте останній рубіж вона подолала з нулем. Дар'я фінішувала 82-ю.

Також на Кубок світу повернулася й Анастасія Меркушина. Після першого рубежу українка відправилася на одне штрафне коло. Ще одну мішень біатлоністка не закрила під час останньої стрільби. Меркушина у підсумку опинилася на 88-й позиції.

Результати жіночого спринту в Рупольдингу

1.Ельвіра Еберг (Швеція, 0+0) 19:45.2

2.Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегія, 0+0) +21.6

3.Доротея Вірер (Італія, 0+0) +29.7

...

37.Юлія Джима (Україна, 1+0) +1:45.8

41.Ірина Петренко (Україна, 0+0) +1:56.5

47.Валентина Семеренко (Україна, 1+0) +2:03.9

82.Дар'я Блашко (Україна, 1+0) +2:59.0

88.Анастасія Меркушина (Україна, 1+1)