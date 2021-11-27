Новий сезон з біатлону стартує 27-го листопада у шведському Естерсунді. Саме там відбудуться перші два етапи Кубка світу з біатлону.

Варте уваги Все що треба знати про новий біатлонний сезон: шанси України, фаворити, де дивитися

Розклад першого етапу Кубка світу в Естерсунді

  • 27 листопада

Індивідуальна гонка (жінки) – 12:45
Індивідуальна гонка (чоловіки) – 16:00

  • 28 листопада

Спринт (жінки) – 12:00
Спринт (чоловіки) – 14:45

Онлайн-трансляція Кубка світу з біатлону в Естерсунді

Трансляція з офіційного сайту IBU