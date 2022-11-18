Збірна України з баскетболу зберегла місце в топ-30 команд світу, на вершині таблиці є зміни

Збірна України зберегла свою 28 сходинку у рейтингу збірних світу. Іспанія тепер посідає перше місце рейтингу замість США.

ФІБА опублікувала рейтинг чоловічих національних збірних, оновлений за підсумками листопадових матчів кваліфікації чемпіонату світу 2023. Збірна України, яка здобула дві перемоги над Ісландією та Нідерландами, з місця не посунулась та зберегла 28-у позицію (15-у в Європі). Попереду нас Китай, на п'яти наступає Латвія. Також збірна Іспанії обійшла збірну США, яка посідала першу сходинку рейтингу понад 12 років.

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Позиції суперників України у кваліфікації ЧС-2023: Іспанія – 1, Італія – 10, Грузія – 32, Нідерланди – 46, Ісландія – 49.