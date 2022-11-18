ФИБА опубликовала рейтинг мужских национальных сборных, обновленный по итогам ноябрьских матчей квалификации чемпионата мира 2023 года. Сборная Украины, одержавшая две победы над Исландией и Нидерландами, с места не сдвинулась и сохранила 28-ю позицию (15-ю в Европе). Впереди нас Китай, на пятки наступает Латвия. Также сборная Испании обошла сборную США, занимавшую первую строчку рейтинга более 12 лет.

Достойно внимания На чемпионате мира 2022 не потерялись бы: сборная Украины попала в топ-10 рейтинга "неудачников"

Позиции соперников Украины в квалификации ЧМ-2023: Испания – 1, Италия – 10, Грузия – 32, Нидерланды – 46, Исландия – 49.