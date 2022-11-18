ФІБА опублікувала рейтинг чоловічих національних збірних, оновлений за підсумками листопадових матчів кваліфікації чемпіонату світу 2023. Збірна України, яка здобула дві перемоги над Ісландією та Нідерландами, з місця не посунулась та зберегла 28-у позицію (15-у в Європі). Попереду нас Китай, на п'яти наступає Латвія. Також збірна Іспанії обійшла збірну США, яка посідала першу сходинку рейтингу понад 12 років.

Варте уваги На чемпіонаті світу 2022 не загубилися б: збірна України потрапила в топ-10 рейтингу "невдах"

Позиції суперників України у кваліфікації ЧС-2023: Іспанія – 1, Італія – 10, Грузія – 32, Нідерланди – 46, Ісландія – 49.