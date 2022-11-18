Портал Transfermarkt опублікував рейтинг найдорожчих збірних, які не потрапили на чемпіонат світу. Десяте місце в цьому переліку посідає збірна України.

Варте уваги Одразу три збірні на ЧС-2022 коштують понад один мільярд євро

Збірну України оцінили в 165 мільйонів євро. Якби збірна України пробилася б на турнір, то серед учасників вона була б на 22-у місці.

Однак варто відзначити, що автори рейтингу допустилися декількох неточностей. Для прикладу, вони врахували лише 24 гравців збірної України. Хоча на чемпіонат світу в заявці кожної з команд – по 26 гравців.

Друга не менш важлива причина – в списку гравців збірної України не виявилося Олександра Зінченка. Він через травму пропустив матчі команди у вересні, але в червні зіграв. При цьому що саме Зінченко – найдорожчий гравець збірної України – 32 мільйони євро. Тож якби він був би присутній в цьому списку, то збірна України з легкістю б обійшла збірні Алжиру та Малі в рейтингу "невдах".

Найдорожчою збірною, яка пролетіла повз ЧС-2022, стала збірна Італії, чиї 26 гравців оцінена в 585,5 мільйона євро. Другими в рейтингу йдуть норвежці – 327,6 мільйона євро. Але 170 мільйонів євро з цієї суми – це вартість нападника Ерлінга Голанда. Замикає першу трійку збірна Кот-д'Івуару – 294 мільйони євро.

До теми Символічна збірна футболістів, які не зіграють на ЧС-2022 в Катарі

Нагадаємо, збірна України не зуміла вийти на ЧС-2022, у вирішальному матчі поступившись збірній Уельсу.

Чемпіонат світу з футболу 2022 в Катарі стартує 20 листопада. Фінал відбудеться 18 грудня.