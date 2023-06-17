Ювілей зробив неможливе ще святковішим: Україна забила 100-ий гол у чемпіонатах Європи

Матч в рамках відбору до Євро-2024 подарував вболівальникам низку позитивних емоцій. Зокрема, не тільки камбек потішив пошановувачів футболу.

Збірна України забила 100-ий гол в чемпіонатах Європи. Автором ювілейного взяття воріт став захисник, пише 24 Канал.

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Подвійне свято

"Синьо-жовті" влаштували неймовірним камбек у матчі проти Північної Македонії (2:3). Подібне не вдавалося українцям протягом 23-ьох років. До того ж низка представників македонського колективу не згідні з тріумфом збірної України, зокрема футболіст Північної Македонії назвав "синьо-жовтих" звичайним середняком, а тренер збірної "сонця" зовсім вважає, що українці не награли на тріумф . Проте думка македонців факту не міняє – Україна здобуває неймовірну перемогу, влаштувавши не менш шикарний камбек.

До того ж радість вболівальників може підсилити ювілей українського колективу, оскільки головній команді вдалося забити 100-ий гол у чемпіонатах Європи саме у матчі з Північною Македонією (до уваги береться як кваліфікація до Євро, так і основна стадія турніру). Ювілейним взяттям воріт вдалося відзначитися Юхиму Коноплі, який зрівняв шанси у поєдинку зі збірною "сонця", Віктор Циганков ж забив 101-ий гол у рамках континентальних першостей.

Ювілейні голи збірної України на чемпіонатах Європи

1-ий гол забив Сергій Коновалов Естонії у 1994-му.

10-ий м'яч оформив Тімерлан Гусейнов у ворота Словенії у 1995-му.

20-ий гол забив Сергій Попов Андоррі у 1999-му.

30-ий м'яч оформив Андрій Воробей у ворота Греції у 2002-му.

40-е взяття воріт вдалося реалізувати Руслану Ротаню у матчі проти Грузії у 2006-му.

50-ий гол забив Максим Калініченко Фарерським островам у 2007-му.

60-ий м'яч оформив Сергій Сидорчук у ворота Білорусі у 2014-му.

70-е взяття воріт реалізував Євген Коноплянка у матчі проти Білорусі у 2015-му.

80-ий гол забив то й ж Євген Коноплянка, проте цього разу Сербії у 2019-му.

90-ий м'яч оформив Андрій Ярмоленко у ворота Португалії у тому ж 2019-му році.

100-е взяття воріт реалізував Юхим Конопля у матчі Північною Македонією у 2023-му.

Українці 58 разів відзначалися у домашніх стінах , 39 – у гостях (з урахуванням голу Віктора Циганкова) та 4 м'ячі заколотили на нейтральних полях. Зокрема на свій рахунок голи записав 41 футболіст збірної України та 3 гравці суперників, які вразили власні ворота. "Синьо-жовтий" список топ-бомбардирів чемпіонатів Європи очолюють Андрій Шевченко (12 голів), Андрій Ярмоленко (9), Роман Яремчук (6), Тімерлан Гусейнов та Сергій Ребров (по 5).